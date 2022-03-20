دورة تدريبية لمديري المدارس عن توظيف المشروعات القومية في تنمية قيم الولاء

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، اجتماعًا مع مديري عموم التعليم العام، ومديري إدارات التدريب من المديريات التعليمية لمختلف المحافظات، لعرض الحقيبة التدريبية تحت عنوان «تفعيل دور المدرسة فى توظيف المشروعات القومية فى تنمية قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب» لمديري المدارس، وذلك في إطار متابعة الوزارة للتدريبات الخاصة بالمنظومة التعليمية، وفي ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية الخاصة بهذا الشأن.

ترأس الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، بحضور الدكتور محمد جاد القائم بعمل مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والمهندس على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

حقيبة تدريبية لمدة يومين حول المشروعات القومية

أكّد «حجازي» احتياج العاملين في المنظومة التعليمية في المجتمع المدرسي إلى التزود بالمعارف والمهارات التي تعينهم وتوجههم للمساهمة في إعداد جيل معتز بذاته ومدرسته وأسرته ووطنه، من خلال تقوية الأساسيات الضرورية لهذا الجيل من معلومات وسلوك صحيح وثقافة واسعة؛ ليكتمل البناء بهذا الدور الكبير، وتعميق قيم الولاء والانتماء بين طلاب المدارس، والوعي وتحصين طلاب المدارس ضد الدعايات السوداء وقوى الشر؛ لذا تمّ الحرص على إعداد تدريبات تشتمل على تنمية وترسيخ القيم الحميدة في نفوس الطلاب.

وأوضح «حجازي» أنَّ الحقيبة التدريبية يتمّ تنفيذها على مدار يومين حول المشروعات القومية والتنمية المستدامة، وتستهدف مديري المدارس، ومن خلالها يتعلم الطلاب الحفاظ على الفصل والالتزام بالحضور وتحمل المسئولية والانتماء والولاء لوطنهم والتعامل مع معلميهم وزملائهم بالشكل اللائق، مشيرًا إلى أن هذه الحقيبة التدريبية ستتم تحت الإشراف المباشر، لمديري ووكلاء المديريات التعليمية، ومديري التعليم العام، موجهًا بأنه لابد أن تحظى بالاهتمام في التنفيذ لضمان نجاح وفاعلية التدريب.

وشهد الاجتماع استعراض الحقيبة التدريبية المقدمة من مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بعنوان«تفعيل دور المدرسة فى توظيف المشروعات القومية في تنمية الولاء والانتماء لدى طلاب المدارس» والتي أوضحت أن البرنامج التدريبي تضمن المحاور الآتية: تعريف مديري المدارس بالمشروعات القومية بالجمهورية الجديدة، ويحدد مديرو المدارس أهمية المشروعات القومية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة.

خطة لتوظيف المشروعات القومية في تنمية الانتماء لدى الطلاب

ويضع مديرو المدارس خطة لتوظيف المشروعات القومية في تنمية الولاء والانتماء لدي طلاب المدرسة، ويحدد مديرو المدارس آليات متابعة خطة المدرسة في تنمية الولاء والانتماء لدي طلاب المدرسة، بالإضافة إلى أنَّه يرصد مديرو المدارس مؤشرات تحقيق الولاء والانتماء لدي طلاب المدرسة.

كما جرى عرض الحقيبة التدريبية ومناقشتها من الحضور، تمهيدًا لوضع آلية لتنفيذها على مستوى جميع المحافظات.