أول تعليق من «التعليم» على شكاوى تعطل منصة امتحانات طلاب أولى ثانوي

عقدت اليوم الأحد الموافق 20 مارس الجاري، امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية على أجهزة التابلت في المدارس، وبدأت بمادة اللغة الأجنبية الأولى واشتملت على أسئلة مقالية وأسئلة موضوعية تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن عقد الامتحانات وسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

بعض طلاب الصف الأول الثانوي فشلوا في الدخول لمنصة الامتحانات

وأكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، لـ«الوطن»، أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى منصة الامتحانات، ولم يتمكنوا من فتح «المنصة»، رغم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفرت فيديوهات استرشادية لشرح كيفية الدخول على المنصة والإجابة على أسئلة الامتحانات من خلال أجهزة التابلت.

«التعليم»: ندرب الطلاب ونعمل على ضبط الإعدادات

وعلق محسن عبدالعزيز رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، على تعطل منصة الامتحانات قائلا: «مفيش منصة متعطلة، إحنا بندرب الأولاد وفي نفس الوقت بنضبط الإعدادات»، مؤكداً أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية للوقوف على سير الامتحانات وفق التعليمات المعمول بها.

وأضاف «عبدالعزيز» لـ«الوطن»: «اللي مش شغالة عنده المنصة دلوقتي بعد قليل بتشتغل»، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من تجربة الامتحانات التجريبية والتدريب على كيفية الإجابة من خلال وسيط رقمي.

الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي يسير بشكل منتظم

من جانبه، أكد عاطف إبراهيم مدير إدارة الدقي التعليمية، أن الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحاً أنه جرى تعميم تعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بسير الامتحانات على جميع المدارس.

وأضاف «إبراهيم» لـ«الوطن»، أن الطلاب تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان وأشادوا بنوعية الأسئلة التي ركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين.