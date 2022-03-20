تطبيق إلكتروني وحظر التبرعات.. «س و ج» عن التعليم في المدارس اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل جديدة حول نظام التعليم في هذه النوعية من المدارس، موضحة أنها تهتم بتطبيق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على تنمية مهارات الطفل من خلال مجموعة من الأنشطة المتميزة «التوكاتسو»، وذلك بالتزامن مع إعلان فتح باب التقدم للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

كيف يجري التعامل في حالة غياب الطالب؟

قالت ياسمين أمين مديرة المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة، إنه في حالة غياب الطالب يمكنه الدخول على التطبيق الإلكتروني «وينجي جو» الذي وفرته وزارة التربية والتعليم ووحدة المدارس اليابانية، للاطلاع على الأنشطة هو وولي أمره، وبه أيضاً ألعاب إلكترونية، مؤكدة أن كل ما يجري شرحه في الفصل المدرسي موفر على هذا التطبيق.

لماذا التطوع في المدارس المصرية اليابانية؟

قالت غادة صبري مديرة المدرسة المصرية اليابانية بالدقهلية، إن الساعات التطوعية هي نشاط أصيل من الأنشطة المميزة للمدارس المصرية اليابانية وهي عبارة عن 20 ساعة على مدار العام الدراسي يتطوع فيها ولي الأمر بالحضور للمدرسة ويشارك في أي نشاط يكون مناسباً لهوايته أو وظيفته أو مهنته.

هل تخصم درجات في حالة عدم تطوع ولي الأمر؟

أكدت «عبير»، أنه لا تخصم درجات من الطالب حال عدم تطوع ولي أمره، وليس من الضروري حضور والد الطفل في النشاط التطوعي بل يمكن حضور والدته، مؤكدة أن ولي الأمر يحضر للمدرسة في يوم مناسب له ولطبيعة عمله: «الموضوع فيه مرونة وولي الأمر بيفرح بذلك وبيشارك في الأنشطة اللي بيحبها».

ما هي فائدة التطوع؟

أضافت مديرة المدرسة المصرية اليابانية بالدقهلية، أن التطوع مهم لكل من للطفل وولي الأمر والمدرسة، موضحة أن الطفل يشعر بالثقة بالنفس في حالة زيارة ولي أمره له للمدرسة ومشاهدته لما ينجزه بالفعل ويشعر أن والده شريك معه، وبالنسبة لولي الأمر فهو يشعر بالانتماء للمكان ويرى على أرض الواقع ما يجري إنجازه، وبالنسبة للمدرسة، فهي تستفيد من الساعات التطوعية لولي الأمر في إنجاز بعض المهام في خطتها الدراسية.

هل يمكن قبول تبرعات بدلا من الساعات التطوعية؟

أكدت عبير صبري، أنه غير مسموح بقبول أي تبرعات في المدارس المصرية اليابانية.