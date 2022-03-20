التعليم: الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي متوفر حتى التاسعة مساء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي الإلكتروني، الذي بدأ صباح اليوم، عبر أجهزة التابلت، يعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، للطلاب الذين توجهوا إلى المدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي متاح لمدة 12 ساعة

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي، متوفر على أجهزة التابلت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، للطلاب الذين لم يتوجهوا إلى المدارس، ويمكن للطالب الدخول عليه من خلال المنصة التي وفرتها الوزارة، موضحا أن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتحديث منظومة الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، واعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو.

امتحانات الصف الأول الثانوي دون درجات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي، سيكون بدون درجات، وإن الهدف من الامتحانات التجريبية، تعليم الطالب على كيفية التعامل مع التابلت وحل أسئلة الامتحانات عبر التابلت، مؤكدا أن الامتحانات التجريبية ستفيد جموع الطلاب، ولا يوجد بها نجاح ورسوب، منوها إلى أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية معقمة تماما ضد كورونا.

التعليم تحذر الطلاب: ممنوع الغش

ونوه المصدر، إلى أن امتحانات الصف الأول الثانوي بدأت منذ قليل، في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، محذرا جموع الطلاب من الغش، وطالبهم بتعلم كيفية التعامل مع التابلت والامتحانات الإلكترونية، مؤكدا أن جميع المدارس قامت بقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان لأداء الامتحانات التجريبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.