200 دار نشر مصرية تشارك في صالون الجزائر الدولي للكتاب.. اعرف التفاصيل

يستعد صناع الكتاب في مصر، للمشاركة في صالون الجزائر الدولي للكتاب، في دورته الخامسة والعشرين، المقرر إقامته في الفترة من 24 مارس الجاري، إلى 1 إبريل المقبل، الذي يعود هذا العام، بعد غياب سنتين بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأكد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أهمية المعرض بالنسبة للناشرين المصريين، من حيث عدد الزوار وأرقام المبيعات التي يحققها، خاصة بعد مد فترة إقامته ليوم إضافي، ليكون إلى 1 أبريل المقبل بدلًا من31 مارس الجاري.

المشاركة المصرية في المعرض

عن حجم المشاركة المصرية في المعرض، تحدث سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في تصريحات لـ«الوطن» قائلًا: إن صالون الجزائر الدولي للكتاب، من أهم المعارض الدولية في شمال أفريقيا، بعد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وثمّن قرار الرئيس الجزائري عبدالحميد تبون، بإعفاء جميع المشاركين من رسوم الأجنحة، وهو ما شجع عددا كبيرا من دور النشر على المشاركة.

وأضاف سعيد عبده أن حجم المشاركة المصرية في الدورة المرتقبة من صالون الجزائر للكتاب كبير جدا، حيث يشارك في هذه الدورة أكثر من 200 دار نشر مصرية، وجرى شحن طرود الكتب إلى أرض المعرض، وتذليل كل العقبات، وتيسيير حجز تذاكر الطيران ومسحة كورونا، ومن المقرر أن يتسلم المشاركون المسحة نهاية اليوم بمقر الاتحاد، استعداد للسفر إلى الجزائر غدًا الاثنين.

تفاصيل صالون الجزائر الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والعشرون من المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة الجزائرية تحت شعار «الكتاب جسر الذاكرة»، بقصر المعارض الصنوبر البحري، وتحل إيطاليا ضيف شرف الدورة الحالية.

وأصدر رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون قرارًا بإعفاء كل المشاركين في هذه الدورة من رسوم الأجنحة، ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا واستحسانًا كبيرًا من طرف الناشرين الجزائريين والأجانب، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم للسيد الرئيس لهذا القرار الذي سيخفف عنهم أعباء التكاليف في ظل الخسائر التي تكبدوها خلال فترة أزمة كورونا.