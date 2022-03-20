مسيرة زكي فطين عبدالوهاب في «الإخراج».. أهمها «رومانتيكا»

غيّب الموت الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، وهو من مواليد 18 فبراير 1962، ولد في أسرة فنية، فوالدته هي الفنانة الراحلة ليلى مراد، ووالده المخرج فطين عبدالوهاب، كما تخرّج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج 1983، وتزوج بالفنانة سعاد حسني بعد أن انفصالها عن المخرج علي بدرخان.

زكي فطين عبدالوهاب

وتزوج زكي فطين عبدالوهاب في بداية حياته، بالفنانة الراحلة سعاد حسني، حين كان طالبا في السن الأخيرة بمعهد السينما في قسم الإخراج، وكانت هي نجمة كبيرة آنذاك.

زواج سعاد حسني وزكي فطين عبدالوهاب

ولم يستمر الزواج بين الثنائي لوقت طويل، حيث اعترضت والدته الفنانة ليلى مراد، على زواج ابنها بـ سعاد حسني، وسرعان ما انفصل الثنائي في زواج لم يدم أكثر من عام.

فيلم «رومانتيكا»

وطوال مسيرته الفنية، قدّم زكي فطين عبدالوهاب العديد من الأفلام والمسلسلات المميزة، كما أخرج فيلم «رومانتيكا» عام 1996، بطولة ممدوح عبدالعليم، لوسي، أشرف عبدالباقي، شريف منير، علاء ولي الدين، مخلص البحيري، تميم عبده، محمد لطفي، حمدي الرملي، ومصطفى شعبان.

وتدور أحداث فيلم «رومانتيكا» حول المخرج الشاب «حسن»، الذي يسعى لعمل فيلم عن «الخرتية» أو الشباب الذي يصاحب السياح الأجانب، ويقدم لهم خدمات مختلفة مقابل المال، ويتداخل حسن في حياة مجموعة منهم ليتعرف على طموحاتهم وإحباطاتهم وتزداد صعوبة عمله.

زكي فطين عبدالوهاب مساعد مخرج

وعمل الراحل مساعد مخرج مع المخرج يوسف شاهين في فيلم «اليوم السادس»، الذي شارك فيه أيضا كممثل، كما كان مساعد مخرج مع علي بدرخان في فيلم «أهل القمة»، ومع المخرج سمير سيف في فيلم «شوارع من نار».

معاناه زكي فطين عبدالوهاب مع السرطان

وأُصيب الفنان زكي فطين عبدالوهاب بالسرطان مرتين، الأولى سرطان الرئة في عام 2019، حيث فاجأ متابعيه عبر فيس بوك بالخبر، قائلا: «أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيو لوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان في الرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج بتعامل مع مرضي زي ما قال الفنان فاروق الفيشاوي، إنّه دور برد وهيعدي، وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق»، بينما كانت المرة الثانية في العام الماضي، حيث أُصيب بورم في المخ.