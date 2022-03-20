بعد تمسك موسكو بمطلب تحييد أوكرانيا.. ماذا يعني مصطلح الدولة المحايدة؟

لا تزال روسيا تطالب في مفاوضاتها مع الجانب الأوكراني بتحييد أوكرانيا، ويعد ذلك الأمر هو أولى مطالبات موسكو، وذلك لوقف الحرب على البلاد، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، إلاّ أنّ أوكرانيا أعربت عن رفضها طلب الكرملين، وطالبت بضمانات أمنية مطلقة في وجه موسكو، يتعهد الموقعون فيها بالوقوف إلى جانب كييف بالتدخل العسكري، فما هو معنى مصطلح الدولة المحايدة؟

تعريف الدولة المحايدة

بحسب وسائل إعلام عالمية فإن «الحياد» يعرف أنّه الصفة القانونية لدولة ما تمتنع عن المشاركة في نزاع مسلح أو تكون طرفاً محارباً، وتلتزم بمسافة واحدة من جميع الأطراف المتنازعة، وتتجنب الدخول في تحالفات عسكرية مثل حلف شمال الأطلسي «الناتو».

تاريخ إعلان الدول الحياد

وأشارت وسائل إعلام عالمية إلى أنّ إعلان الدول حيادها قائم منذ القرن الـ18 وتعد اتفاقية «لاهاي» أهم وثيقة رسمية حددت صيغة الحياد، إذ تنص على حماية أراضي الدول المحايدة، وحرية مواطنيها في متابعة أعمالهم، ومنع الأطراف المتنازعة من عبور أراضي دولة محايدة بقواتها، وتكون الدولة المحايدة غير مسؤولة عن أفراد يعبرون حدودها ويعرضون خدماتهم على أحد الأطراف المتحاربة.

أقدم الدول المحايدة في العالم

وتعد السويد أقدم دولة محايدة في العالم، فهي لم تخض حرباً منذ عام 1814، وتليها سويسرا حيث فرضت الحياد على نفسها، ولا تستعمل القوات المسلحة إلا دفاعاً عن النفس، ولم تشترك في نزاع عسكري منذ عام 1815.

وفي المقابل هناك دول تدعي حيادها من دون اعتراف دولي، مثل كامبوديا، والتي فرضت على نفسها الحياد عام 1955 1970 ، ويذكر أيضاً أنّ بلجيكا أعلنت الحياد عام 1839 بعد معاهدة لندن ثم نزعت منها صفة الحياد بموجب معهدة فرساي 1919، ومرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية، إلاّ أنّ الدول المتحاربة لا تقيم أحياناً وزناً للدول المحايدة، وهو الأمر الذي شهدته الحربين العالمييتين الأولى والثانية، واضطرت بعض الدول إلى نزع صفة الحياد عن نفسها.