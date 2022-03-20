الأرصاد: لا تخففوا الملابس.. وأمطار خفيفة ومتوسطة على القاهرة الكبرى

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن غدا سيكون بداية فصل الربيع، لكن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، إذ وصلت في القاهرة إلى 14 درجة، و7 درجات، ثم انخفضت اليوم، ليستمر الانخفاض لنهاية الأسبوع، مؤكدة أن نشاط الرياح يجعل الأشخاص يشعرون بالبرودة.

أمطار خفيفة ومتوسطة على القاهرة الكبرى

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الأحد، على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنها تنصح بعد تخفيف الملابس إلا بعد أعياد شم النسيم، مؤكدة أن الربيع درجات الحرارة فيها متقلبة وستوجد أيام فيها درجات حرارة منخفضة وأيام أخرى فيها شمس، موجهة النصحية بارتداء الملابس الثقيلة وعدم تخفيف الملابس، مبينة أن هناك أمطار خفيفة ومتوسط على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

تكاثر للسحب غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدًا الاثنين، وسيكون الطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء بعد أسبوع كان منخض في درجات الحرارة وشهد عواصف ترابية في محافظات مصر المختلفة، ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس خلال الثلاث أيام المقبلة سيكون مضطربا لذا تنصح السادة المواطنين بعدم تخفيف الملابس الثقيلة لعدم التعرض لنزلات البرد خاصة في ظل عدم انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.