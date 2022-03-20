هشام المليجي عن عدم زواجه: «لسه بكون نفسي واللي حبتهم طلعوا عيني»

أكد الفنان هشام المليجي، أنه تجاوز العقد الخامس من عمره، مشيرًا إلى أنّ تاريخ ميلاده الموجود على الإنترنت، ليس حقيقيا.

وأضاف المليجي، في حواره مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة mbc مصر، أنه لم يتزوج من قبل، موضحًا: «الموضوع كبير.. مفيش نصيب، ومكنتش فاضي، كان في معجبات كتير بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ودلوقتي بيقولوا لي أنت كنت الكراش بتاعي.. إيه كنت دي؟! ميصحش يعني».

ممكن شخص وسيم ولابس شيك بس ميسواش حاجة

تابع: «سبب آخر لعدم زواجي، هو إني بكون نفسي، وعموما عدم الزواج مش حاجة عجيبة، وعموما هناك خطأ شائع، وهو أن الزواج يجب ان يكون مبنيا على الحب فقط، لكن في الحقيقة، الزواج يلزمه التشارك في الأفكار، اما الشكل فهو لا يعول عليه.. ممكن شخص وسيم ولابس شيك بس ميسواش حاجة، وممكن حد يكون على قد حاله وتلاقي الحب كله جواه»، مشيرًا إلى أنّ بنت الجيران كانت الحب الأول في حياته: «باقي البنات اللي حبتهم طلعوا عيني».

الجواز لازم يبقى آخر قرار في حياة الإنسان

أوضح، أنه يرى أن الزواج يجب أن يكون آخر قرار في حياة الإنسان، بسبب أهميته الشديدة، مشيرًا إلى أنه جرئ ولا يخشى من أي شيء في حياته: «الزواج مهم جدا، وبالتالي لازم الواحد يأجله لآخر حاجة في حياته، وبالنسبة للاطفال، فمحدش ضامن يجيبهم، وعموما أنا معنديش حاجة أخجل منها، وطول ما انبوكسك في السليم، إنتَ في السليم».