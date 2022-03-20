التموين تزف بشرى سارة للمواطنين.. «الأسعار هترجع زي قبل أزمة أوكرانيا»

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الأسواق المصرية شهدت اليوم انخفاضًا في أسعار الدواجن وبيض المائدة، فضلًا عن العديد من الخضراوات، وبالفعل الأسعار حاليًا أصبحت كما كانت في شهر فبراير الماضي.

وأوضح «عشماوي» أن الوزارة بالتنسيق مع الغرف التجارية، تمكنت من زيادة حجم المعروض من السلع الغذائية والرمضانية.

الوزارة وعدت المواطنين بخفض الأسعار وهذا حدث

وأضاف «عشماوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن الوزارة وعدت المواطنين بخفض الأسعار وهذا حدث، إذ تم خفض الأسعار بنسبة 20 لـ 30%، مؤكدًا في الوقت ذاته أنها قادرة السيطرة على المخابز سواء التموينية أو المخابز الأفرنجي، فعدد المخابز التموينية تصل لنحو 32 ألف مخبز.

المخابز الأفرنجي لا تتعدى الـ3 آلاف مخبز

ولفت «عشماوي»، إلى أن المخابز الأفرنجي لا تتعدى الـ3 آلاف مخبز، موضحًا في الوقت ذاته أن وزارة التموين تبذل كل جهودها لإعادة سعر الخبز الحر إلى ما كان عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أن أسعار الدقيق ستعود كما كانت عليه قبل الأزمة، وسيكون هناك رقابة مشددة على المخابز الأفرنجي، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر آمن.

وتابع: «وزارة التموين نجحت في العودة بالأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الأوكرانية، من خلال الآليات التي تمتلكها أجهزتها للسيطرة على موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية».