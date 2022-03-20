عوف: الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر مباشرة على قطاع الدواء في مصر

أجاب الدكتور علي عوف رئيس غرفة صناعة الدواء بالغرف التجارية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول تاثيرات أزمة أوكرانيا وروسيا على صناعة الدواء ومدى انعكاسها على السعر للمستهلك، موضحًا أن الحرب الحالية مختلفة بعض الشيء عن أزمة كورونا، وبخاصة أن الأزمة الأخيرة وفي إطار علاقاتنا التجارية الدوائية بين روسيا وأوكرانيا بعيدة عن قطاع الدواء كونهما ليسا من مرجعية قطاع الدواء في استيراد المواد الخام ولا مواد تعبئة ولا مواد غير فعالة وبالتالي ليس لدينا أي مشاكل مباشرة في هذا القطاع.

سر الاختلاف بين أزمة كورونا والحرب على قطاع الدواء

وأضاف عوف في مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة على قناة on: «لا تأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية على صناعة الدواء المصرية للأسباب سالفة الذكر وهو ما يجعلها تختلف في تأثيراتها على قطاع الدواء مقارنة بكورونا».

وأوضح: «قبل أزمة كورونا، كنا نستورد من الهند والصين بعض المواد الخام والمواد غير الفعالة وكان التأثير بأزمة كورونا مباشرة، لكن الحكومة وقتها اتخذت إجراءات سريعة استباقية لتجنب ذلك وقت كورونا وتعاطينا معها بحكمة شديدة».

وأشار إلى وجود تأثيرات غير مباشرة قد تنجم عن أزمة أوكرانيا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة مع ارتفاع أسعار البترول من جهة: «ونحن نستخدم الطاقة في الصناعة، فضلًا عن تكلفة الشحن والنولون وهو ما يمكن أن يؤثر بالإضافة لزيادة تكاليف المواد الخام في الدول التي نستورد منها».

زيادة النولون

وذكر، أن زيادة النولون قد تؤثر بنسبة 3-5% في التكاليف في تكلفة الإنتاج، لكن ما يحدث الآن من قبل الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعديل التشريعات يسهم في تقليل الاثار على سبيل المثال إعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة.