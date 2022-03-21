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عاجل.. مقتل شخص على الأقل في قصف استهدف مركزا تجاريا في حي بادول بـ كييف

موسكو: «ماريوبول» الساحلية الجنوبية تشهد كارثة إنسانية مروعة

كتب:

حسن رمضان
01:21 ص | الإثنين 21 مارس 2022
عمدة كييف فيتالي كليتشكو

عمدة كييف فيتالي كليتشكو

أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، مقتل شخص على الأقل في القصف الذي استهدف مركزا تجاريا في «حي بادول»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت موسكو أشارت، أمس الأحد، إلى أن مدينة «ماريوبول» الساحلية الجنوبية تشهد كارثة إنسانية مروعة، داعية القوات الأوكرانية لإلقاء السلاح.

فتح الممرات الإنسانية من ماريوبول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو

وقال  مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف في إفادة، إن كل من يلقون أسلحتهم ستضمن موسكو لهم ممرا آمنا إلى خارج ماريوبول، مشيرا إلى أن الممرات الإنسانية من ماريوبول ستُفتح الساعة 10:00 بتوقيت موسكو «09:00  صباحا بتوقيت القاهرة».

البنتاجون:  الصواريخ الـ«فرط صوتية» لا تحدث فارقا

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الصواريخ الـ«فرط صوتية» التي أشارت روسيا إلى أنها استخدمتها لتدمير أهداف عسكرية في أوكرانيا لا تحدث فارقا في مواجهة الجيش الأوكراني. 

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لشبكة «سي بي إس» الأمريكية، أنه لا يراها أسلحة تحدث فارقا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

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