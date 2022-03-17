«غرفة الحبوب»: تسعير جبري لـ«المكرونة».. و«الفينو» لن يتجاوز 75 قرشا

كشف مجدي الوليلي، البرلماني وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، نتائج اجتماعات وزير التموين والتجارة الداخلية مع التجارة والصناعة ورئيس مجلس الوزراء، بغرض ضبط الأسواق وتوفير القمح للمطاحن، بعيداً عن الغلاء الناتج عن جشع بعض التجار.

الاتفاق مع 72 مطحنًا خاصًا

وأكد «الوليلي»، في تصريحات لـ«لوطن»، أن الاجتماعات انتهت إلى وضع آلية تسليم القمح للمطاحن المحلية التي جرى التعاقد معها وحصرها، حيث تم الاتفاق على إمداد 72 مطحنًا من القطاع الخاص بالمخزون الاستراتيجي للدولة، على أن يتم توريد الدقيق للمخابز ومصانع المكرونة بشكل منتظم وبأسعار ما قبل الزيادة «8,5 آلاف بدلاً من 12 ألف جنيه»، كاشفاً عن اتفاق تجريه الدولة حاليًا لاستيراد كميات أخرى إضافية لتلك المطاحن.

وزارة التموين: تسعيره جبرية للمكرونة.. 10 جنيهات للكيلو

وأشار إلى ربط سعر المكرونة بتسعيره جبرية، 10 جنيهات للكيلو، بالإضافة إلى تسعيرة جبرية للمخابز التي تتعامل وزارة التموين معها، وهي موزعة بعدالة على أحياء ومدن الجمهورية، لإنتاج وتوزيع الخبز المدعم بالسعر والمواصفات المتفق عليها.

زيادة أسعار السلع الأساسية.. الأسباب؟

وأوضح أن جانبًا من أسباب زيادة أسعار السلع الأساسية الحالية يرجع إلى الأحداث العالمية المتشابكة من أزمة تضخم وانقطاع الإمدادات العالمية وسلاسل التوريد بسبب الأحداث في أوكرانيا، خاصة أن الدولتين من أكبر موردي القمح للعالم.

وتابع، «هناك تأثير ملحوظ للأحداث العالمية، ولكن الأجهزة الرقابية على الأسواق ستتعامل بحسم، بما يتناسب مع الوضع الحالي، ولن يسمح للتجار بزيادة الأسعار بدون تنسيق».

آليات تحديد سعر الخبز المدعوم والحر.. «ربط الوزن بالسعر»

وبشأن آلية تحديد سعر الخزب، فرّق «الوليلي» بين الرغيف المدعوم من الدولة بسعر 5 قروش والرغيف غير المدعوم أو الحر، والذي جرى تحديد سعره عبر آلية وضعتها وزارة التموين، بربط وزن الرغيف بالسعر، بحيث لا يتجاوز سعر رغيف الفينو وزن 50 جرامًا سعر 75 قرشًا، ورغيف الخبز وزن 35 جرامًا إلى 40 جرامًا سعر 50 قرشًا، وللمستهلك حرية الاختيار.

واستطرد: «تتناسب الأسعار مع الوزن بنسب محددة مسبقاً، وبذلك تضطر المخابز لعرض أصناف مختلفة بأسعار متفاوته، فتلجأ لتغيير الوزن لتعرض رغيف 120 جرامًا، كما أنها مجبرة على تغيير شكل ومواصفات رغيف الخبز غير المدعوم، من وزن وإضافة نكهات لتحسين الطعم، مثل رغيف الفينو الفرنساوي على سبيل المثال، أما بالنسبة لـ المخابز التي تعاقدت معها الدولة لتعمل لحسابها، سيتم طرح الخبز المدعوم والمسعر بتسعيره جبرية».

يشار إلى أنَّ الأسبوع الحالي شهد العديد من الاجتماعات المتتالية لمجلس الوزارء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور وزيري «التموين والتجارة الداخلية» و«الصناعة والتجارة»، لبحث سبل توفير السلع الاستراتيجية، والتي أسفرت عن حزمة قرارات تتعلق بتوفير رغيف الخبز للمواطن بأسعار تتلائم مع الدخول في ظل أزمة غير مسبوقة يشهدها العالم من موجات تضخم طالت أغلب الدول، عمق من تأثيرها الأحداث في أوكرانيا وانقطاع سلاسل التوريد والإمدادات للعديد من السلع الأساسية.