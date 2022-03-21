طقس البحيرة اليوم.. انخفاض درجة الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى 17

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين طقسا باردا نهاراً، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة، مع وجود غيوم في السماء، ونشاط للرياح، وكذلك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30٪ تقريباً.

حالة البحر ودراجات الحرارة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح من شمالية إلى شمالية شرقية، فيما سجلت درجة الحرارة العظمى في البحيرة اليوم 17 درجة مئوية، والصغري 11.

وشهدت محافظة البحيرة أمس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المدن، لاسيما المدن الساحلية ادكو ورشيد والمحمودية، مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال وموجة من الصيقع ضربت شتى المراكز.

نشر معدات شفط الأمطار في الشوارع

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بمتابعة أحوال الطقس ورفع حالة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار، وذلك من خلال نشر المعدات في الشوارع تحسبا لسقوط أمطار والعمل على رفعها، وبلغ عدد المعدات 1260 معدة.

كما شدد محافظ البحيرة على ضرورة متابعة المنازل الآيلة للسقوط والمعديات النهرية لاسيما في حالة الرياح الشديدة، وذلك تحسباً لوقوع الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، موجها بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في الوحدات المحلية لسرعة تلقي الشكاوى الواردة من المواطنين حول مياه الأمطار والعمل على حلها.