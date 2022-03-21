طقس سيئ يضرب شمال سيناء ودرجة الحرارة تسجل 10 مئوية

تشهد مدن وقرى محافظة شمال سيناء انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع اختفاء أشعة الشمس بشكل تام بجميع المناطق.

ووفقا للمرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، سجلت درجات الحرارة انخفاضا كبيرا وصل إلى 10 درجات مئوية.

وقال مجلس مدينة العريش في بيان له، إن الأوضاع تسير بصورة طبيعية في المدينة رغم انخفاض درجات الحرارة لأقل من معدلاتها الطبيعية واختفاء أشعة الشمس، مشيرا إلى أن أقسام المجلس جميعها في حالة استعداد تام لأي تطورات مناخية سواء كانت أمطار أو هبوب رياح باردة أو تلك المحملة بالأتربة.

رصف طريق «الشيخ زويد - الجورة» بطول 10 كيلو مترات

ومن جهة أخرى، يواصل مجلس مدينة الشيخ زويد العمل على رصف طريق «الميدان - الجورة»، المؤدي إلى جنوب المدينة.

وقال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد لـ«الوطن»، أنه يتم الآن توسعة الطريق ورصفه وتجديده، والعمل على توصيله من ميدان الشيخ زويد حتى ميدان الجورة بطول 10 كيلو مترات، وذلك بحسب الخطة النموذجية لتوسعة الطرق والتي أقرها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والمجلس الاستشاري بديوان عام المحافظة.

توصيل الكهرباء للقرى العائدة

وكانت شركة الكهرباء انتهت من توصيل بعض خطوط الكهرباء الجديدة للقرى غرب وجنوب الشيخ زويد، وذلك بتعليمات من محافظ شمال سيناء، وقال خليل حماد رئيس شركة الكهرباء في بيان له، إنه جار تغيير الأسلاك المتهالكة بأخرى جديدة، وتركيب محولات بالتجمعات السكنية بنطاق مدينة الشيخ زويد.