صرف تعويضات لـ 38 من المتضررين في قرى جنوب وغرب الشيخ زويد

أعلن المجلس الإعلامي لمركز ومجلس مدينة الشيخ زويد بـ شمال سيناء، في بيان له، اليوم الإثنين، عن بدء صرف تعويضات لـ 38 مواطنا من أهالي القرى العائدة جنوب وغرب المدينة، وتم صرف التعويضات لبعض المباني المستحقة، وفقا لبيانات كل مضار من المستحقين لعمليات الصرف والتوزيع.

مراجعة ملفات المتضررين بشمال سيناء

أعلن المركز الإعلامى لديوان عام محافظة شمال سيناء، في بيان سابق له، عن قائمة المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من 1 وحتى 15 فبراير الجاري، وتضمن بيان الكشوف بنطاق مركز العريش 6 من المستحقين لعملية الصرف.

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وأوضح المركز بأن كشف أسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما من 22 يناير الماضي وحتى 6 فبراير الجاري، تضمن 35 مزارعا من مركزي العريش والشيخ زويد من المستحقين لعمليات الصرف.

وأضاف أنه تم صرف تعويضات جديدة للمواطنين من أهالي مدينة رفح خاصة من أصحاب المنازل والمحلات التجارية، على أن يتم الصرف من مركز ومدينة رفح.