إجراءات لتطوير شبكة الكهرباء للقرى العائدة جنوب وغرب الشيخ زويد

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تعليمات لرؤساء المديريات والقرى ومجالس المدن، بالعمل بشكل عاجل لإعادة الشيء لأصله فى القرى العائدة جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد، وتم تركيب وتوصيل التيار الكهربائى لغالبية القرى العائدة بطريق الجورة جنوب المدينة، وأبو العراج وأبو رفاعي والظهير ومنطقة أبو فرج والتجمعات القريبة.

30 ألف كيلو متر سلك.. و12 محولا كهربائيا بالقرى العائدة

وقال خليل حماد رئيس شركة الكهرباء في الشيخ زويد فى بيان للشركة، أنه تم العمل على تغيير الأسلاك الهالكة والمحولات، وتم تركيب 30 ألف كيلومتر سلك جديد، و12 محولا، بالتجمعات السكنية والقرى، سواء جنوب أو غرب مدينة الشيخ زويد.

وأضاف «حماد» أنه جار العمل على إحلال وتجديد جميع الأسلاك بمناطق الخروة والعبيدات والغراء وأبو هانى والكوزة غرب المدينة، بما فيها كرم القواديس.

الموافقة على تحويل الأسلاك الهوائية لأرضية

وقال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب في شمال سيناء، في تصريح له، إنه تمت الموافقة على طلبه بلجنة جهاز التعمير والموافقة من محافظ شمال سيناء، على تحويل جميع الأسلاك الهوائية بطريق الجورة جنوب المدينة إلى أسلاك أرضية، والعمل فورا على تغيير جميع المحولات القديمة إلى حديثة، وذلك بجوار عمل لجنة الحصر، وتزويد تجمعات أبوعيطة والوحشي أبو رفاعي والترابين والعكور والهبيدي وأبو هولي، بخزانات مياه.