غدا.. آخر موعد للتقدم للوظائف القيادية الخالية بوزارة التضامن

ساعات قليلة وتغلق وزارة التضامن الاجتماعى، باب التقديم للوظائف القيادية بالوزارة، والتى أعلنت عنها على موقعها الرسمي، حيث بدأ التقديم منذ 21 فبراير الماضى وينتهى غدا، الأربعاء 23 مارس 2022، مشيرة إلى أن الوظائف القيادية المطلوبة ، تكون وظائف المستوى الوظيفي العالي أو المستوى الوظيفي «مدير عام».

وجاءت الوظائف التى أعلنت عنها وزارة التضامن على موقعها كالتالى :

وظائف المستوى الوظيفي العالي

- مطلوب رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

- أعلنت التضامن عن حاجتها لرئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان.

- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

- تم الإعلان عن وظيفة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء.

- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

- مدير مديرية التضامن بسوهاج.

وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي، على أن الوظائف معلن عنها على الرابط التالى https://jobs.caoa.gov.eg

وظائف بالمستوى الوظيفي «مدير عام»

- تم الإعلان عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني.

- مدير عام الإدارة العامة للتطوع ومساعدة المجتمع.

- مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي.

- أعلنت وزارة التضامن عن حاجتها إلى مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات.

- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.

- مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.

- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.

- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.

- مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات.

- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

- مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

- مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمرسي مطروح.

- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية.