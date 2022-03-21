تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري سيارات بمحور صلاح سالم

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم بالقاهرة.

وتتطلب الأعمال غلق كلي لشارع السكة البيضاء في الوصلة من محور صلاح سالم وحتى شارع سبيل الخازندار، على أن يتم تنفيذ تلك الأعمال اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2022 ولحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال..وتنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

القادم من محور صلاح سالم

- القادم من محور صلاح سالم عليه السير بمحور صلاح سالم ثم الانعطاف يميناً بشارع المساحة الجيولوجية فيميناً بشارع سبيل الخازندار وصولاً لشارع السكة البيضاء.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.