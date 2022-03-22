حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 22-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور، معروف بعناده الشديد، وحبه للسيطرة على زملائه في العمل، وأصدقائه المقربين، حتى على شريكة حياته، حيث يحب أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة والقرار الذي لا يجب أن يرفضه الآخرين.

كما يعرف عن موليد الثور، أن لديهم إرادة قوية، وقدرة كبيرة على التخطيط لأي مشروع بنجاح، ويرفض أن يواجه عقوبات لا يستطيع تجاوزها في حياته المهنية والعائلية، إذ إنه ذكي ومخطط ناجح ومتمرس في مجاله، لهذا فإن الكثير من خططه يتحقق لها النجاح.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تنصحك اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بالهدوء وعدم التسرع في أي مناقشات أو قرارات اليوم مع شريك حياتك، إذ إنك تعاني من الأرتباك والضغوط، إلا أنك تستطيع أن تتجاوز هذه الفترة، حيث إنه مجرد خلاف عابر مع شركاء الحياة، ومن السهل تجاوزه بالهدوء وعدم العصبية والانفعال، مع الأخذ في الحسبان رغبات شريكك واهتمامك بها، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تنصحك عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج اليوم، مولود برج الثور، بأن القمر موجود اليوم في مواجهة برجك، ولهذا يجب عدم الاستجابة لأي ضغوط أو استفزازات تقابلها على الصعيد العملي، كما يجب أن تخفف من انفعالاتك اليوم، ولا تعلن عما لديك من معرفة، واحتفظ بأسرارك المهنية وخططك المستقبلة لنفسك، ولا تفصح عنها على الإطلاق حتى للمحطين بك.