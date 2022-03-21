لأول مرة.. لحوم وخضروات في معرض «أهلاً رمضان» بالإسكندرية

شهد معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الإسكندرية، منذ افتتاحه أمس الأحد، إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على المعرض، الذي يقع في شارع «سوتر»، بمنطقة «الأزاريطة»، وسط المدينة، ويضم 90 باكية لعدد من الشركات، بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بأسعار تنافسية، وتخفضيات تصل إلى 20% عن أسعار السوق.

لحوم في معرض «أهلاً رمضان» بالإسكندرية

وتُباع لأول مرة اللحوم داخل معرض «أهلاً رمضان»، ليست فقط لحوم المجمعات الاستهلاكية، بل لحوم أحد محلات الجزارة الشهيرة في المدينة، بأسعار مخفضة عن سعر السوق الخارجي، ليصل سعر كيلو اللحوم البلدية إلى 120 جنيهاً، إضافة إلى اللحوم التي يجري بيعها في المجمعات الاستهلاكية.

كما تمت إضافة باكية لبيع الخضروات والفواكه بأسعار أقل عن سعر السوق في الخارج، في محاولة لتوفير الخضروات بأسعار تنافسية، والتي يتم توجدها بشكل يومي وطازج، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى كالزيت والسمنة، والتي تتواجد بأقل 5 جنيهات عن سعرها في الأسواق خارج المعرض.

محافظ الإسكندرية: تعليمات الرئيس بزيادة منافذ «أهلاً رمضان»

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه من المقرر العمل خلال الأيام المقبلة على زيادة عدد منافذ معارض «أهلاً رمضان» في أحياء المحافظة، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في محاولة لتوفير كافة السلع، وزيادة عدد منافذ توزيع السلع، مؤكداً أن السلع الموجودة داخل معرض «أهلاً رمضان»، الذي يفتح أبوابه طوال شهر رمضان ذات الجودة العالية بكافة أنواعها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وأضاف «الشريف»، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه لن يسمح بأي استغلال لاحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، لزيادة الأسعار، وشدد على أن هناك مراقبة مستمرة على الأسعار من قبل المحافظة والمديريات المعنية، بالإضافة إلى القيام بتشديد الرقابة على الأسواق، والعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية.