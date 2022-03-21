إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في مركز طامية بالفيوم

قال الدكتور ربيع محمد مصطفى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إنّ جهاز حماية الأراضي بمديرية الزراعة، حريص على المتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات لإزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف نواحي المحافظة في مهدها.

يأتذ ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والمهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة، بتكثيف الحملات ليلاً ونهاراً لإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على الأرض الزراعية في مهدها، حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل، وردع المخالفين.

توجيهات مكثفة لجهاز حماية الأراضي

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّه وجه جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية، والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع قوات الشرطة، بتكثيف الحملات الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، والتي هي عصب الاقتصاد القومي.

إزالة 3 تعديات فورية في طامية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنّ الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة، نفذت إزالة فورية لـ 3 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية، وذلك على مساحة واحد قيراط بناحية منشأة الجمال، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.

إزالة تعديات بمنشأة الجمّال

وأوضح أنّه جرى أيضاً تنفيذ إزالة فورية أخرى لحالتي تعدٍ على مساحة 2 قيراط بناحية منشأة الجمّال، عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة، وإزالة أخرى لتعدي على مساحة 16 سهما بناحية الكومي، بحضور تيسير رئيس الوحدة المحلية، والمهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة، والمهندس محمد فتحي مدير جمعية الكومي، والمهندس جمعة رشاد مدير جمعية منشأة الجمال، والمهندس أحمد كمال مشرف الحوض، والمهندس أحمد كمال مشرف الحوض ورئيس القسم الهندسي بالوحدة.