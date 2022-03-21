تقنية جديدة لعلاج الأورام بالمجان في الإسكندرية.. 5 جلسات فقط

بدأت مستشفى أيادي المستقبل بالإسكندرية، بالتعاون مع نخبة من الخبراء من ألمانيا وسويسرا ومؤسسة «جسر»، علاج مرضى الأورام بتقنية الأشعة الجراحية بالمجان، والتي تعالج المريض من جلسة إلى 5 جلسات وفقا لحالته مقابل 30 إلى 40 جلسة بالأشعة التقليدية، ما يساعد علي سرعة العلاج والشفاء.

علاج أول حالة

وأوضح الدكتور خالد الصياد، رئيس مجلس ادارة جمعية «جسر» وخبير علاج الأورام، أنه تم علاج أولى الحالات بتقنية الأشعة الجراحية بعد إجراء التجهيزات اللازمة بتعاون نخبة من الخبراء من ألمانيا وسويسرا مع قسم العلاج الاشعاعي بمستشفى أيادي المستقبل الأسبوع الماضي.

توفر 40 جلسة تقليدية

وأضاف «الصياد»، في بيان منذ قليل، أن الأشعة الجراحية بديل فعال للعلاج الاشعاعي التقليدي وبنسبة خطورة وأعراض جانبية أقل من المعتاد في بعض حالات الأورام، حيث يعالج المريض عن طريق الأشعة الجراحية عن طريق جلسة واحدة فقط أو ثلاث أو خمس جلسات وفقا لحالته، مقابل 30 الي 40 جلسة بالأشعة التقليدية بما يساعد علي سرعة العلاج والشفاء وتقليل معاناة المرضى والقضاء على المرض، إضافة إلى تقليل قوائم الانتظار وتفادي الزيارات المتكررة لتلقي العلاج الإشعاعي.

والتقي كل من الدكتور خالد الصياد رئيس مجلس ادارة جمعية «جسر»، والدكتور محمد لطيف أبو عجيلة، استشاري علاج الأورام بجامعة الاسكندرية ومستشفى أيادي المستقبل، والدكتور صباح إبراهيم رئيس قسم الفيزياء الطبية والعلاج الإشعاعي، والدكتور محمد النبراوي مدير عام المستشفى، للتأكيد على أهمية نقل الخبرات العلمية وعلاج مرضى الأورام بأحدث التقنيات بالمجان، وتسلم «الصياد» والخبراء الألمان والسويسريين شهادات تقدير تكريماً لجهودهم.