موسكو: حظر أوروبا والولايات المتحدة للنفط الروسي لن يؤثر على الإنتاج

أعلنت الحكومة الروسية أن قطاع النفط الروسي بدأ في إعادة توجيه إمدادات النفط من الغرب إلى الشرق، وفق ما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وأوضحت الحكومة الروسية أن تأثير قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف استيراد النفط الروسي ضئيل، منوهة إلى أنه رغم ضغط العقوبات إلا أن إنتاج الغاز والنفط في روسيا يتواصل على نحو كامل.

تأثير قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف استيراد النفط الروسي ضئيل

فيما أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي أن أسعار النفط قد تقفز إلى ما بين 300 و500 دولار للبرميل إذا حظرت أوروبا النفط الروسي.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرًا على وارادات النفط الروسي في إطار العقوبات بسبب الحرب على أوكرانيا، ودخلت الحرب الروسية، الاثنين، يومها السادس والعشرين، مع استمرار المفاوضات بين الجانبين لحل الأزمة، وقالت الرئاسة الروسية، «الكرملين»، إن التقدم في المفاوضات ضروري قبل لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني.