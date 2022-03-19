محافظ سوهاج: تخفيضات من 20 إلى 30% بمعارض «أهلاً رمضان»

أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، جولة موسعة في عدد من السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم، اليوم السبت، بنطاق مدينة سوهاج، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج.

توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن

استهل المحافظ جولته بتفقد منفذ «كلنا واحد» لبيع السلع الغذائية، التابع لوزارة الداخلية، كما تفقد هايبر «المصرية» لتجارة الجملة، وهايبر «الراية»، وعدد من محلات الجزارة بنطاق حي شرق سوهاج، واطمأن المحافظ على توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن على مدار اليوم، وخاصةً السكر والزيت والسمن والأرز واللحوم، وكذلك سلع رمضان، وعرض تلك المنتجات بأسعار مناسبة دون مغالاة، كما اطمأن على جودة تلك المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التموين، خلال الجولة، على توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أزمة في أي من السلع، ويوجد مخزون استراتيجي كاف لمواجهة أي أزمات طارئة، لافتاً إلى أن هناك حملات تموينية مستمرة ومكثفة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضبط الأسعار ومواجهة كافة أنواع الغش التجاري.

تجهيز معارض «أهلاً رمضان» بمراكز المحافظة

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع جميع رؤساء المدن والغرفة التجارية للانتهاء من تجهيزات معارض «أهلاً رمضان» بكافة مراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، مؤكداً أن الدولة لا تألو جهداً في سبيل تلبية كافة احتياجات المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.