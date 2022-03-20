3000 كتاب في معرض لـ«طلاب من أجل مصر» بجامعة سوهاج

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، معرض الكتاب الذي نظمته طلاب من أجل مصر بكلية الحقوق، رافقه الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وصبري محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك أمام كلية التمريض بمقر الجامعة القديم.

الجامعة حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات

وقال «عبدالخالق» إن الجامعة حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات، لأنها تهدف إلى نشر الثقافة العامة وتشجيع طلاب الجامعة على القراءة وزيادة الوعي لديهم، وتوسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة.

نشر ثقافة القراءة في المجتمع

بينما قال الدكتور حسان النعماني إن طلاب من أجل مصر تسعى دائمًا جنبًا إلى جنب مع الجامعة لإفادة طلابها، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أنه يوجد تنوع كبير في مجالات الكتب في شتى صنوف المعارف.

وأوضح محمد حسن رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، أن المعرض يستمر في الفترة من 11 إلى 20 مارس الحالي، مشيرًا إلى أن المعرض يضم 3000 كتاب في عدة مجالات ثقافية وخيالية وتنمية بشرية وعلم نفس وتطوير ذات.