جامعة سوهاج تطلق كامب الحرف والمشغولات اليدوية.. «إيدك بتطلع دهب»

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، انطلاق فعاليات معرض «كامب الحرف والمشغولات اليدوية الأول»، تحت شعار «إيدك بتطلع دهب»، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، والذي ينظمه مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئة بالجامعة، بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الآثار وإدارة رعاية شباب المركزية، وذلك اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً، ويستمر حتى 24 مارس الجاري، بمقر مركز الحرف بالحرم الجامعي القديم.

استهداف الطلاب وأصحاب المشروعات

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن معرض كامب الحرف والمشغولات اليدوية، ينظم لاستقبال الطلاب وتعريفهم بأنشطة المركز والترويج لمنتجاته، ويستهدف الطلاب من مختلف الكليات وإدارات رعاية الشباب، وأصحاب المشروعات الحرفية والفنية والراغبين فى المشاركة من أي جهة.

ولفت إلى أنه يتم عرض الحرف اليدوية لفتيات حياة كريمة، والتي يتم تدريبهن لإكتساب مهارات الحرف اليدوية والتراثية كمكافأة لهن بعد إنخراطهن في مبادرة سوهاج خالية من الأمية، وذلك بمحو أميتهن في ضمن أنشطة هذه المبادرة التي راعاها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأطلقها وراعاها اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم في السابع عشر من نوفمبر الماضي، بحضور الدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية لتعليم الكبار.

ورش تعليمية

وأضافت الدكتورة ريهام محمد مدير المركز، أن الكامب يشارك فيه 42 عارضة لمنتجات مختلفة، ومشروعات يدوية، إضافة إلى عقد 10 ورش تعليمية خاصة بالأطفال، وتقديم خدمات مجانية مختلفة لهم.

وأشارت «ريهام»، إلى أن الأعمال التي سيتم عرضها في الكامب تحتوي على تصميم الأزياء، والأعمال اليدوية على الحرير الطبيعي، والإكسسوارات، والتطريز على القماش وغيرهم من الأعمال اليدوية البسيطة، والتي تتميز بكونها ذات طابع فني مميز ومبتكر، وذلك من خلال إستخدام مواد أولية بسيطة وغير مكلفة، والتي تعتمد الأعمال اليدوية بها على مهارة اليد العاملة فقط.