11 إجراء ومستندا لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

يتساءل عدد كبير من المواطنين أصحاب المنشآت والعقارات السكنية الصادر لها ترخيص من الأحياء والمراكز والمدن بالوحدات المحلية التابعة للمحافظات عن الإجراءات التي يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية.

الإجراءات التي يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن 6 إجراءات التي يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية وفقا للقواعد المنظمة لعملية توصيل التيار وهي كالآتي..

- يتقدم طالب التغذية الكهربائية إلى الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء المعنية بطلب توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية على النموذج المرفق، بعد استيفاء البيانات المذكورة في الطلب مرفقاً به المستندات المطلوبة.

- يتم سداد مقابل المعاينة «50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة».

- تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.

- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد المرفق بدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض.

المستندات مطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 5 مستندات مطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض على أن يتم استيفاء المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها

- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.

- محضر استلام غرفة المحولات من اللجنة المختصة بالشركة بالنسبة للمنشآت السكنية التي سيتم تغذيتها على الجهد المتوسط.

- محضر استلام غرفة المحولات من اللجنة المختصة بالشركة بالنسبة للمنشآت السكنية التي يتم تغذيتها على الجهد المنخفض بقدرة أكبر من 100ك.ف.أ في القرى، 200 ك.ف.أ في المدن، أو إيصال سداد قيمة المبالغ المقررة في حالة عدم توفير الغرفة.