توجيه هام من «التعليم» للمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة

استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ 11 يونيو المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الحالي والمعتمده من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحديث البيانات

وأصدرت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2022، تعليمات هامة وعاجلة، بالتنبيه على جميع الأعضاء المنتدبين للعمل بلجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العام الماضي 2021 لتحديث البيانات.

وطالبت لجان النظام والمراقبة الأعضاء المنتدبين بامتحانات الثانوية العامة العام الماضي، بالحضور إلى مقر اللجنة بداية من يوم الأربعاء 23 مارس، في الساعة الواحدة ونصف ظهرا.

الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات

ووجهت لجان النظام والمراقبة خلال خطابها المشاركين في امتحانات الثانوية العام الماضي بضرورة إرفاق بصورة من بطاقة الرقم القومي وكود الموظف، مؤكدة أنه في حالة التخلف عن الموعد، يقوم بتقديم اعتذار رسمي عن العمل باللجنة.

خلال السطور التالية ترصد «الوطن» تفاصيل الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2022 ومواعيد الامتحانات وهي كالتالي:-

- 97 يوما مدة الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني.

- استمرار الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم 19 مايو.

- انتهاء الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 9 يونيو 2022.

- يوم السبت 7 مايو عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.

- يوم السبت 7 مايو عقد امتحانات الشهادة الإعدادية .

- يوم السبت 11 يونيو عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 .

- يوم السبت 21 مايو عقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2022.

- يوم السبت 11 يونيو عقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 2022 .