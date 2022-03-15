أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق النسخة السادسة من سلسة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتى تأتى تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، فى إطار حرص الدولة المصرية على توطين الصناعة، حيث أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إنطلاق مؤتمر «مصر تستطيع 6»، يومي 27 و28 مارس الجاري، بمحافظة القاهرة.

وأشارت وزارة الهجرة، فى بيان رسمي لها، إلى أن المؤتمر سيتم إطلاقه بمشاركة عدد كبير من الخبراء والعلماء المصريين فى الخارج، فى مجال الصناعة، وذلك للاستفادة من خبراتهم وربط الطيور المهاجرة بالوطن الأم، حيث سيشارك نحو 70 خبير مصرى بالخارج، ضمن جلسات وفعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

ومن ضمن أهم الخبراء المصريين بالخارج، والمشاركين فى جلسات وفعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، الدكتور علاء بركات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 7 معلومات عن علاء بركات أحد المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع 6»، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

7 معلومات عن علاء بركات أحد المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع 6»

1- يعد الدكتور علاء بركات، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيويه MTB.

2- يعمل كمستشار للعديد من شركات التكنولوجيا الحيوية الطبية بألمانيا ودول الإتحاد الأوروبي.

3- درس وحصل على الشهادات العليا من ألمانيا.

4- يعمل استشاري في مجال تكنولوجيا الصناعات الحيوية الطبية.

5- عاد الى مصر لتحقيق حلمه بإنشاء صرح صناعى كبير مطابق للمواصفات العالمية.

6- يهدف الدكتور علاء بركات إلى توطين الصناعة فى مصر.

7- يسعى إلى إنشاء مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، وهى أول مدرسة فى مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، لتخريج فريق من الفنيين القادرين على التعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة وتحقيق أمر مستقبلى بإنشاء قاعدة كبيرة فى نفس المجال.