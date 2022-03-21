سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 21-3-2022 في مصر

مع توالي الآثار المترتبة على الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتخوف العالمي من المرور بأزمة اقتصادية عالمية، يبحث كثيرون بشكل يومي عن أسعار العملات العربية، وبالأخص سعر الدينار الكويتي الذي يعتبر من أعلى العملات العربية من حيث السعر.

وللباحثين عن أسعار العملات العربية في السوق المصري، يستعرض موقع جريدة «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيها المصري، في بداية معاملات اليوم الاثنين الموافق 21 مارس في البنوك المصرية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي نحو 51.41 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 49.50 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع، والذي أعلن تحديث سعر العملات كافة وفق بداية التعاملات اليوم الاثنين وفق المؤشرات العالمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يمكن شراء الدينار الكويتي من بنك عودة بسعر 49.48 جنيه و51.76 جنيه للبيع، بينما يُباع بـ54.30 جنيه في البنك العربي الأفريقي و49.31 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، فيما سجل سعر الدينار الكويتي 47.45 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد، وسجل في بنك عودة، نحو 49.48 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع.

ويستطيع المواطن شراء الدينار الكويتي بسعر 49.74 جنيه، و51.92 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، فيما سجلت العملة الكويتية سعر 48.36 جنيه للشراء مقابل 51.85 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية، وسجل الدينار الكويتي سعر 49.50 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي، الذي سجل اليوم في البنك المركزي اليوم نحو 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.