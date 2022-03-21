العثور على طفل اختفى قبل 10 أيام غريقاً في «بحر الريان» بالفيوم

صدمة أصابت أهالي قرية «الحامولي»، التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد العثور على جثة طفل اختفى منذ 10 أيام، غريقاً في «بحر الريان»، حيث كان الجميع يبحث عنه أملاً في العثور عليه حياً، ليتفاجئوا بجثته تطفو على سطح المياه، وقد انتفخت بفعل بقائه في المياه لفترة طويلة، فيما هرعت أسرته لرؤيته، حيث سقطت والدته مغشياً عليها، حزناً على طفلها، الذي كانت تنتظر عودته، لتضمه بين أحضانها، إلا أنّ القدر شاء أن يحتضنه القبر بدلاً منها.

العثور على جثة طفل غريق

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل غريق في «بحر الريان»، بنطاق قرية «الحامولي»، التابعة للمركز.

متغيب منذ 10 أيام

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة يوسف الصديق إلى مكان البلاغ، وجرى معاينة الجثة، وتبينّ أنّها لطفل يُدعى «محمد أحمد عويس»، 13 سنة، مُقيم بقرية «الحامولي»، وأنّ أسرته أبلغت عن اختفاء نجلها منذ 10 أيام.

أسرته تعرفت على جثته

وجرى استدعاء أسرة الطفل التي تعرّفت على جثته، وأقرت أنّه ابنهم المختفي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف النيابة المختصة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد وقت وأسباب الوفاة، وهل هناك شبهة جنائية في وفاته من عدمه.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وصرحت بدفن جثة الطفل بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.