اختفاء طفل في ظروف غامضة بالفيوم.. «محمد» خرج ليلعب مع أصدقائه ولم يعد

خرج الطفل «محمد»، الذي لم يتجاوز عمره 13 عاماً، ليلهو ويلعب برفقة عدد من أصدقائه، في قرية «الحامولي»، التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، مُخالفاً تعليمات والديه بعدم الخروج من المنزل، خوفاً عليه من شدة البرد، إلا أنّه لم يستجب وخرج ليلهو ويلعب، وتأخر في العودة للمنزل، وحينما خرج والده للبحث عنه لم يجده، مما أثار القلق في قلوب أفراد أسرته، الذين خرجوا للبحث عنه، إلا أنهم لم يعثروا على أي أثر له حتى الآن، بعد اختفائه منذ أمس الجمعة.

حملة للبحث عن «محمد»

وأطلقت أسرة الطفل «محمد أحمد عويس»، 13 سنة، حملة للبحث عنه في كل حدب وصوب بالقرية والقرى المجاورة بعد اختفائه، بعدما خرج ليلهو برفقة أصدقائه، ولم تعثر أسرته على أي أثر له، حتى أنّهم سألوا أصدقاؤه عنه، ولكنهم أكدوا أنّه كان يلهو ويلعب برفقتهم، وغادر بعد فترة، ولا يعرفون إلى أين ذهب بعد ذلك.

نشروا صورته على «فيسبوك»

ونشرت أسرة الطفل المختفي صورته عبر الصفحات والمجموعات العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أملاً في أنّ يكون أحدهم قد رأى الطفل في أي مكان، مُطالبين كل من يراه أن يخبرهم عن مكانه، حتى يتمكنوا من الوصول إليه والاطمئنان عليه.

والد الطفل: «والدته ستموت رعباً عليه»

وقال «أحمد عويس»، والد الطفل المختفي، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، أنّ زوجته ستموت من شدة الرعب والخوف على ابنها، الذي اختفى في ظروف غامضة، حيث أنّها لا تكف عن البكاء، وتوقفت عن تناول الطعام، رافضةً أنّ تأكل إلا بعد عودة طفلها والاطمئنان عليه.

تحرير محضر باختفاء «محمد» بعد 24 ساعة

وأضاف والد الطفل أنّه لم يمكنه تحرير محضر باختفاء ابنه حتى مرور 24 ساعة على اختفائه، وينتظر مرورها حتى يتمكن من تحرير المحضر، حتى تبحث الشرطة معه عن طفله.