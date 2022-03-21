مصرع سيدة وإصابة ابنتها أسفل عجلات قطار بالفيوم

كانت تسير فرحةً تحتضن ابنتها بين يديها، ذاهبةً لمنزل أسرتها، بعدما احتفلت بعيد ميلادها وعيد ميلاد ابنتها، حيث شاء القدر أن يتزامنا في نفس اليوم، وبينما كانت تعبر شريط السكة الحديد بمنطقة مساكن مضرب الأرز بالفيوم، فوجئت بالقطار قادماً في وجهها، فألقت بابنتها على القضبان لتنقذها من الموت، ولقيت هي مصرعها تحت عجلات القطار.

مصرع سيدة أسفل عجلات القطار

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شابة أسفل عجلات القطار وإصابة ابنتها في مشهد مأساوي.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وانتقلت على الفور، ضباط قسم شرطة أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبين وجود جثة شابة تدعى منى شعبان، في العقد الثاني من العمر، وإصابة طفلتها، حيث دهسهما القطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد، حيث جرى نقل الأم والطفلة لمستشفى التأمين الصحي إلا أنّ الأم لفظت أنفاسها الأخيرة.

وجرى إيداع جثة الأم في مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف الجهات المختصة التي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف عليها وبيان ما بها من إصابات، وإصدار تصريح الدفن.

وفاة الأم أبكت الفيوم بالكامل

وأبكت وفاة «منى» أهالي محافظة الفيوم بالكامل، خصوصاً أنّها كانت تشتهر بالمرح والضحك في وجه الجميع، كما أنّها كانت شديدة الطيبة والهدوء والأخلاق العالية وتسعى لعمل الخير مع الجميع. وتزوجت «منى» منذ عامين فقط، وهي أم لطفلة أتمت عامها الأول قبل يومين.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.