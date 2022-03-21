تطعيم 238 ألف مواطن في أسوان ضد كورونا ضمن حملة طرق الأبواب

من أجل الحفاظ على الصحة والوصول لأعلى معدلات التطعيم بلقاحات كورونا للحد من معدلات الإصابة أو الوفاة أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض كورونا والتى إنتهت الخميس الماضى وإستمرت على مدار أسبوعين حققت معدلات قياسية حيث وصل إجمالى عدد الذين إستفادوا من الحملة إلى 238 ألف و 500 مواطن ، لافتاً بأن هذه الحملة ساهمت بشكل مباشر فى مجابهة إنتشار فيروس كورونا والحد من خطورته وتداعياته وحماية الفرد والمجتمع من الإصابى بالفيروس ، وخاصة فى ظل الجهود المكثفة التى تم بذلها ، مع تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أهدافها المرجوة بالشكل المطلوب ، ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن فعاليات الحملة تضمنت تلقى خدمات التطعيم باللقاحات المختلفة بالبطاقة الشخصية ، وبدون تسجيل مسبق على الموقع ، وأيضاً بدون إنتظار رسالة تحديد الموعد كما كان يحدث فى السابق ، لافتاً بأن الحملة كانت تستهدف من هم أكبر من 12 عام ، وكان يتم تلقى اللقاحات بواسطة 680 فرقة ثابتة ومتحركة تشمل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات ، علاوة على الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب ، وأماكن التجمعات المختلفة ، وتم تطعيم 67 ألف و 477 مواطن ومواطنة بمركز ومدينة أسوان ، فيما تم تطعيم 18 ألف و 971 مواطن ومواطنة بمركز ومدينة دراو ، و 72 ألف و471 مواطن ومواطنة بمركز ومدينة كوم أمبو ، وتم كذلك تطعيم 11 ألف و 832 مواطن ومواطنة بمركز ومدينة نصر النوبة ، بالإضافة إلى تطعيم 34 ألف و 283 مواطن ومواطنة بإدفو شرق ، و 33 ألف و 466 مواطن ومواطنة بإدفو غرب .