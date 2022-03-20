التعليم: نجاح تدريبات اليوم الأول على الامتحانات الإلكترونية بنسبة 98%

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الأول الثانوي العام، أدوا تدريبات اليوم الأول على استخدام التابلت في الاختبارات الإلكترونية، إذ حضر التدريب عدد (463131) طالب على مستوى الجمهورية، من إجمالي ( 643546 ) المستهدفين بالصف الاول الثانوي بنسبة حضور بلغت (72%) ونتمنى نسبة حضور اكبر في اليومين القادمين لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التدريبات.

منصة الاختبارات

وأضاف «شوقي»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن الوزارة أتاحت منصة الاختبارات داخل الخوادم الخاصة بالمدارس الثانوية الحكومية، والمتصلة بشبكة داخلية مع مركز البيانات، وأتاحت الوزارة، منصة الاختبارات البديلة للمدارس الثانوية غير المجهزة، وكذلك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية.

هذا وأتاحت الوزارة تطبيق خاص بالتابلت، يمكن الطلاب من أداء الاختبارات مباشرة من خلاله ويحول دون محاولات الغش الإلكتروني بشكل احترافي.

هذا وسبق اتاحة منصة التدريب لعدد (5000) أخصائي تطوير تكنولوجي بالمدارس الثانوية والادارات التعليمية والمديريات منذ فترة وجار الانتهاء من تدريبهم، وعقدت عدة ورش عمل مع مسئولي التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، عن طريق الادارة العامة للبنية الاساسية التكنولوجية ، وكذلك قامت الادارة العامة لنظم المعلومات بتدقيق البيانات الخاصة بالطلاب.

التدريب مستمر

تمت تدريبات اليوم الأول بنسبة نجاح 98.2%،؜ وتم رصد المشاكل القليلة في بعض الاماكن وتحديد اسبابها وعلاجها في الحال ولعله واضحا ان الهدف من هذه التدريبات هو ان يألف الطلاب التعامل مع المنصة الالكترونية وكذلك ان تقف الوزارة على كافة المشكلات من اجل حلها بشكل نهائي.

ويلاحظ أن التدريب مستمر يومي 3/21، 3/22 /2022 في مادتي الفيزياء والتاريخ على الترتيب، وتهيب الوزارة بأبنائنا الطلاب الحرص على حضور التدريب، وعدم التخلف للحصول على أكبر فائدة.