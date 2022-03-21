عامر: نتعامل مع السوق الدولية بـ150 مليار دولار سنويا.. والحرب ضربة للعالم

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنّ الحرب الروسية الأوكرانية، كانت ضربة قوية للعالم، إذ أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما تأثرت به مصر، بصفتها جزءا من السوق الدولي: «نتعامل مع السوق الدولي بـ150 مليار دولار في العام، سواء واردات أو صادرات أو استثمار أو أسواق رأسمال».

نتخذ إجراءات في السياسة النقدية

وأضاف عامر، في مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: «صار لزاما علينا، أن نتخذ إجراءات في السياسة النقدية، لتصحيح الأوضاع من أجل الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي في مصر، وثقة أسواق المال الدولية في مصر، حتى نلجأ إليها في توفير احتياجات التنمية».

اضطراب في جميع الدول

وتابع: «وبالتالي كان لا بد من حركة تصحيح في النقد الأجنبي، وهي حركة تعكس التطورات في السوق العالمية والمصرية، إذ إن أسعار الصرف تعكس الأوضاع العالمية والمصرية، وجاءتنا تقارير إيجابية جدا من الخارج، بحدوث تصحيح لمستويات أسعار في مصر، حتى تكون تنافسية مقارنة بالدول الأخرى، وتنافسية للصادرات، وتنظيم عملية الواردات بالأسعار المناسبة، وأرجو أن تنتهي الأزمة في القريب العاجل، لأنها سببت اضطراب في جميع الدول».