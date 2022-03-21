طارق عامر: سددنا جميع التزاماتنا الدولية في توقيتاتها

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنّ البنك والقطاع وبالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء ضخ أموال ضخمة في السوق المصرية والسيولة الضخمة لمساعدة كل المؤسسات في مصر، حتى لا تفقد القدرة على تمويل العمالة والإنتاج.

تخفيض أسعار الفائدة للمقترضين

وأضاف «عامر»، في مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: «طرحنا 21 مبادرة، منها تخفيض أسعار الفائدة للمقترضين، وائتمان وتمويل ضخم للقطاع الخاص الاقتصادي، الذي وصل إلى 600 مليار جنيه في عام 2020 زيادة في الائتمان للقطاع الخاص».

تسديد جميع الالتزامات الدولية

وتابع: «في النصف الثاني من عام 2021 حدثت أزمة أخرى وهي أن البنك المركزي الأمريكي بدأ في سحب سيولة الدولار من الأسواق، وبدأ في سياسة انكماشية، وبدأت السيولة تخرج من الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر، ونظرا للاحتياطيات القوية في مصر سددنا جميع التزاماتنا الدولية في توقيتاتها، ونوفر كل احتياجات السوق المصري خلال أزمة التضييق النقدي، وبالفعل حافظنا على استقرار المؤشرات النقدية».