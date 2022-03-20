سعر الصرافة اليوم.. استقرار الدولار والريال السعودي والدراهم الإماراتي

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن سعر الصرافة اليوم مع نهاية التعاملات البنكية، حيث سجلت العملات الأجنبية في الصرافة اليوم الأحد 21 -3-2022 تباينا سعريا ليستقر الدولار والريال السعودي والدراهم الإماراتي، فيما شهدت باقي العملات تذبذبا بين الصعود والهبوط.

سعر الصرافة اليوم

وقال علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن سعر الصرافة اليوم لمختلف العملات سجل كالآتي:

وسجل سعر الدولار الأمريكي في شركة الصرافة المربوطة على بنك مصرف أبو ظبى الإسلامي بسعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.68 جنيه للشراء اليوم الأحد.

بينما بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 17.522 للبيع مقابل 17.2496 جنيه للشراء.

-بيع الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري ببنك أبو ظبي الإسلامي بسعر 20.796 جنيه مقابل 20.5518 جنيه للشراء.

-بيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بسعر 4.2007 جنيه مقابل 4.1047 جنيه للشراء.

-بيع الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بسعر 4.2915 جنيه مقابل 4.2609 جنيه بنفس ذات البنك.

تباين أسعار العملات في شركات الصرافة

وفى السياق ذاته شهدت أسعار العملات الأجنبية، تباينا في عدد شركات الصرافة المربوطة على البنك الأهلي المصري ليباع الدولار بسعر 15.74 جنيه للبيع مقابل 15.64 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.4997 جنيه مقابل 17.2103 جنيه للشراء، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 20.7705 جنيه، مقابل 20.5072 جنيه للشراء.

وسجل الدينار الكويتي 51.812 جنيه للبيع، مقابل 49.4937 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك نفسه 4.1957 جنيه للبيع مقابل 4.1825 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.2854 جنيه مقابل 4.2854 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار الأمريكي، اليوم الأحد 20 -3-2022، أعلى سعر في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، عند 15.68 جنيه للشراء، فيما جاء بنك مصر، كأفضل البنوك التي نشتري منها الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.