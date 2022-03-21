حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 21-3-2022 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم واحدة من الكلمات التي ترتفع عليها نسب المشاهدات بشكل يومي، فالبعض لا يمكنهم أن يبدأ يومهم دون معرفة تأثير حركة الأبراج على حياتهم الشخصية ويومهم، حتى وإن كان على سبيل المزاح.

وللمهتمين بعلم الفلك وتحركات الكواكب في المدار الشمسي، يعرض لكم «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد الأبراج الشمسية الاثنى عشر بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 21-3-2022 على الصعيد المهني

وتقول عبير لمواليد برج الحمل، إن وجود كوكب أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال ويطالبك ذلك بمراجعة خطواتك، ومحاولة عمل توازن في حالتك المادية ويجب أن تراقب نفقاتك.

حظك اليوم برج الحمل 21-3-2022 على الصعيد العاطفي

انتبه اليوم لمشاعر من تحب، ولا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك.

حظك اليوم برج الثور 21-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر، وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية.

حظك اليوم برج الثور 21-3-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الدخول في مناقشات حادة مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-3-2022 على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة، وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك، واعتمد على موهبتك التنظيمية لتنظيم جهودك ووقتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم الوضع الفلكي دقيق مما يصيبك بالتشوش.. حاول أن تحافظ على مشاعر من تحب وسيطر على انفعالاتك.

حظك اليوم برج السرطان 21-3-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. عطارد بمنزل الحظ يمنحك كل الطاقة والنشاط، وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج السرطان 21-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يعدك بأوقات سعيدة تجمعك بمن تحب.. لا تتردد اليوم في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.

حظك اليوم برج الأسد 21-3-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ضاغط وعليك أن تستدعي خبرات الماضي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 21-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وقد يسبب لك خلافا وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. حاول أن تقوم بواجبك حتى وإن كان ضد إرادتك.

حظك اليوم برج العذراء 21-3-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط والخلافات.. القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة وقد يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا، فقط احمِ حقوقك ومصالحك.

حظك اليوم برج العذراء 21-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تشعر بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة وتمضي في طريقك دون عوائق.

حظك اليوم برج الميزان 21-3-2022 على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال، وعليك اليوم ألا تتسرع في قراراتك المهنية وتجنب التبذير، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 21-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ في منزل الحب ويمنحك ذلك قدرة على التأثير فيمن تحب وتنجح في تنمية صداقاتك وعلاقاتك.

حظك اليوم برج العقرب 21-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم أن تفرض إرادتك وتبدو أكثر حضورا ويقظة.

حظك اليوم برج العقرب 21-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل الحب ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.

حظك اليوم برج القوس 21-3-2022 على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وقد تنخفض طاقتك، وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج القوس 21-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك بعدم الظهور، وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الجدي 21-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يدعمك وتساعدك اليوم نصائح الأصحاب أو الزملاء في الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الجدي 21-3-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل العلاقات يدفعك نحو الاقتراب بلطف ممن تحب وتخطط جيدا لحياتك العاطفية وتعطي لها الأولوية.

حظك اليوم برج الدلو 21-3-2022 على الصعيد المهني

أورانوس والقمر معاكسان وقد يصيبك ذلك بالتشوش.. كن مستعدا اليوم لترتيب أفكارك وللعمل بخشونة فلا شيء يدرك دون تعب.

حظك اليوم برج الدلو 21-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك ورغم الضغوط يمكنك أن تؤثر في الآخر، وتغيّر أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.

حظك اليوم برج الحوت 21-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

حظك اليوم برج الحوت 21-3-2022 على الصعيد العاطفي

آن لك أن تفرح وأن تسمع كلمات الحب والإعجاب وتخيّم الرومانسية في الأجواء.