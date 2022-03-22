«فاو»: الحرب الروسية غير معلومة الأجل.. وصدمة على مستوى توفير المواد الغذائية

قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، إن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية غير معلومة الأجل، وما زالت الحوارات السياسية محاطة بضبابية كبيرة، ولا أحد يستطيع أن يرسم مجالا لانتهائها.

أضاف الواعر، في حواره مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج مساء DMC على قناة DMC، أن الدول تعتمد على مخزونها الاستراتيجي للمرحلة الأولى من أجل امتصاص الصدمة، مشيرًا إلى وجود صدمة كبيرة على مستوى توفير المواد الغذائية.

وتابع المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»: «من الحسن في هذه القضية أننا مقدمون على موسم حصاد محلي في أغلب دول شمال أفريقيا، ومن ثم فإن هناك نوع من البراح فيما يتعلق بزيادة المخزون الاستراتيجي المرتبط بالإنتاج المحلي».

تعاون بين فاو ومصر لتحسين الإنتاج الزراعي

وأشار، إلى أن هناك آليات تعتمدها مصر بشكل كبير، وهناك برامج تعاون كبيرة جدا بين منظمة الفاو والقطاعات المعنية في مصر، سواء كانت وزارة المياه ووزارة الزراعة لتحسين الإنتاج، مشددًا على ضرورة النظر في زيادة الإنتاجية من حيث الاعتماد على سلالات ممكن أن تنتج في أراضي صعبة وأراضي ملحية وبموارد مائية أقل، والبحث في بدائل أخرى في مواد الحبوب التي تعطي نفس القيمة الغذائية والمنتوج بتكلفة أقل.

آليات بديلة

وأوضح، أن هناك آليات يمكن أن تتعامل الدولة بها منها تعميق الحوار وتحقيق الشفافية فيما يتعلق بالسوق، والبحث عن أسواق بديلة ومصادر بديلة للغذاء، منها دعم التعاون في الدول التي لديها قدرة في الإنتاج وليس لديها إمكانيات، مثل السودان والصومال، مشيرًا إلى أن محطة بحر البقر نموذج لإعادة استغلال الموارد المائية بشكل ناجح.