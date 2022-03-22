أوكرانيا تعلن دمار 3780 منزلا بشكل جزئي في البلاد

أعلنت «خدمة الطوارئ» الأوكرانية، دمار حوالي 3780 منزلا بشكل جزئي في البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في البلاد، مشيرة إلى دمار 651 مبنى سكنيا بشكل كامل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت القوات الأوكرانية، قالت في وقت سابق، إنها استعادة السيطرة على منطقة «ماكاريف» الواقعة في غربي «كييف».

بدورها، أعلنت «باريس»، إرسالها 55 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا عبر بولندا، تشمل معدات طبية وأجهزة كومبيوتر وحليب أطفال ومولدات كهرباء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أمس الاثنين، إن المساعدات قيمتها حوالى 2.4 مليون يورو، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش، سلم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية «أكثر من 20 طنا» إلى مدينة «ميليتوبول» الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبك «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

روسيا تنفي «مزاعم أمريكية»

ونفت سفارة السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، مزاعم الصحافة الأمريكية بشأن إقامة معسكرات تصفية بمدينة «ماريوبول» الاةوكرانية ودعتها بدلا من نشرالأكاذيب التركيز على الأعمال الإجرامية للقوات الأوكرانية بحق سكان المدينة.

بدورها، قالت وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس»، إن موسكو ستنسحب من مشروع إطلاق 6 صواريخ مخصصة لنقل الأقمار الصناعية لمشروع «ون ويب»، وأعلن المتحدث باسم الوكالة، دميتري ستروجوفيتس، أن عمليات الإطلاق ستُستخدم بموجب البرنامج الفيدرالي الروسي، لصالح عملاء آخرين.