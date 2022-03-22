الدفاع الروسية: دمّرنا 137 منشآة عسكرية أوكرانية و8 مستودعات صواريخ

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن حصيلة الحرب الروسية الأوكرانية، موضحة أنّها دمّرت 137 منشآة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال، وفقا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم» في خبر عاجل عنها قبل قليل.

تدمير 8 مستودعات صواريخ أوكرانية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إنّ قوات الجيش الروسي قصفت منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، إلى جانب نظام صاروخي مضاد للطائرات، فضلا عن تدمير 8 مستودعات صواريخ بما تحتويه من أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.

وأكد كوناشينكوف، أنّ القوات الروسية تقدمت مسافة 6 كيلومترات، كما تمكنت من تحرير قرية «أوروجاينويه»، مشيرا إلى أنّ مجموعات من القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الانفصالية، توغلت مسافة 4 كيلومترات في دفاعات اللواء 25 المحمول جوا الأوكراني.

وبحسب وكالة «روسيا اليوم»، فإنّ الجيش الروسي تمكن خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، من تدمير 3 دبابات و4 قطع مدفعية ميدانية، إلى جانب 4 آليات قتال مشاة، و6 آليات للطرق الوعرة.

تدمير 3780 منزلا أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

من جانبها أعلنت أوكرانيا، تدمير نحو 3780 منزلا بشكل جزئي منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك، إلى جانب تدمير كامل لـ651 منزلا سكنيا خلال الـ27 يوما الماضية، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

وكان الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي ، أعلن استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ومناقشة ملفي القرم ودونباس شريطة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بحسب «سكاي نيوز» عربية.

وقال الرئيس الأوكراني، إنّ كييف مستعدة لمناقشة الالتزام بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، عقب التوصل إلى ضمانات أمنية كافية مع الطرف الروسي.