«المستثمرين»: لولا قرارات «المركزي» لوصل الدولار إلى 25 جنيها (فيديو)

قال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، إنّ ارتفاع قيمة صرف الدولار كان متوقعا، موضحًا: «الرئيس ربنا يبارك له عايش مع نقد الشارع، مش بينام، ومعه رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، يبذلون أقصى جهد، وأصدروا حزمة من القرارات لتخفيف كارثة ما يحدث في العالم، وما تأثرت به مصر.. قرارات اليوم مفيدة جدا، ولولاها لقفز الدولار في السوق لـ25 جنيها، وكنا هنتعب جدا، وعلينا أن نتكاتف».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: «طلعنا من جائحة كورونا، ودخلنا على حرب روسيا وأوكرانيا، وما يحدث خطير للغاية، خاصة أن مصر إمكاناتها ليست كبيرة، والرئيس السيسي نجح في العبور بنا من أزمة كورونا، وحققنا معدل نمو قدره 5.6% وما حدث معجزة».

العالم كله تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية

تابع: أن العالم كله تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، ولأن مصر جزءً من العالم، فقد تأثرت هي الأخرى، مشيرةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتخصيص 130 مليار جنيه للتخفيف من تداعيات الحرب، و190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات لزيادة المعاشات بنسبة 13%، بحد أدنى 120 جنيه.

إشادة بتأجيل الضريبة العقارية

وأكد أن قرار الدولة المصرية، بتأجيل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات كان ينادي بها المستثمرون، إضافة إلى ذلك، فقد أعفى صناديق الاستثمار في البورصة من الضريبة حتى لا يخرج المستثمرون من البورصة.