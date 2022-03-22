تسليم 4649 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالشرقية بعد رفع قيمتها لـ200 ألف جنيه

شهدت جولة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم في محافظة الشرقية، تسليم 4649 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة في المحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي، وذلك بعد رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور اللواء ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وأحمد عبدالهادي، وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وفي مستهل كلمته، هنأ الوزير، الحضور بالأيام المباركة التي نعيشها اليوم، من الله أن يبلغنا شهر رمضان الكريم بالخير واليمن والسعادة ، مقدما الشكر للمحافظ على الدعم المقدم لمديرية القوى العاملة فى الأعمال التي تقدمها لخدمة العمال في جميع القطاعات.

رعاية الفئات المهمشة

وأكد وزير القوى العاملة، أنّ الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية الفئات المهمشة، التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كارت الفلاح

ووجّه الوزير، مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بتكثيف العمل على حصر وتسجيل تلك الفئة من العمالة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لشمولها ضمن مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية التي توفرها المديرية للمسجلين على المنظومة بها، خاصة العاملين بقطاع الزراعة داخل المحافظة، بالتعاون مع مديرية الزراعة التى تملك قاعدة بيانات خاصة بالمزارعين في المحافظة من خلال منظومة كارت الفلاح.

وأضاف سعفان: «جئنا إلى محافظة الشرقية تنفيذا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، وتأمينها من خلال خطة كاملة وإنشاء قاعدة بيانات سليمة»، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الحالي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

رعاية العمالة غير المنتظمة

وأشار الوزير إلى أنّ آليات وزارة القوى العاملة في الفترة الحالية، تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة، كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أنّ الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، حيث جرى حصر ما يزيد عن 90 ألف شخص، وجارٍ استكمال الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

دعم حكومي للعمالة غير المنتظمة

ونوه سعفان، بأن القيادة السياسية اهتمت على وجه الخصوص بتلك الفئة من العمالة خلال عام 2020، بصرف منحة استثنائية لهم على مدار 6 أشهر لدعم تلك الفئة وقت الجائحة، كما أنّ مبادرة «حياة كريمة» التي تتم على أرض المحافظة تدعونا جميعا للفخر والاعتزاز بوطننا الغالي مصر، الذي حرص في المقام الأول في جميع خطط تنميته بالمواطن المصري ورفع الأعباء عن كاهله في جميع الأزمات.

ودعا وزير القوى العاملة، العمالة غير المنتظمة لأن تكون فى الصف الأول للدفاع عن ذلك الوطن، الذي يعتبر هو الملك والميراث الوحيد لنا ولأجيالنا، ضد قوى الشر الفاسدة التي تستغل أوقات الأزمات لزعزعة ثقة المواطنين بأهمية الدفاع على أمن الوطن وحماية وصون أراضيه، بالعمل على زيادة الوعي والمعرفة بما تنفذه الدولة المصرية لرعاية أبنائها في جميع الأوقات.

من جانبه، رحب المحافظ، بالوزير، مقدما الشكر والتقدير له على المجهود الكبير الذي تبذله الوزارة ومديرياتها، خاصة خلال الظروف العصيبة التي عصفت بنا خلال الفترة الأخيرة، والتي ظهر فيها جليا دور الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة، من خلال عمليات الحصر والتسجيل لها مع صرف منح استثنائية في تلك الظروف.

حياة كريمة

وأكد محافظ الشرقية، أنّ المحافظة شهدت العديد من المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي وفرت العديد من فرص العمل للشباب، والتي حرصت عليها جميع أجهزة المحافظة في تنسيق وتعاون، حيث جرى توفير 51 ألف فرصة عمل من خلال جهاز مشروعك بالتعاون مع التنمية المحلية في 17 ألف مشروع، بتكلفة تخطت ملياري جنيه خلال الفترة السابقة.

ورحب وكيل المديرية، بالوزير والمحافظ، مهنئا إياهم بالأيام المباركة التي نعيشها هذه الأيام، مشيرا إلى أنّنا اليوم نلتقي جميعا في يوم جديد من أيام مديرية القوى العاملة بالشرقية في إطار منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة، وتنفذها مديريات القوى العاملة بالمحافظات تفعيلا للمبادرة الرئاسية الواعدة «حياة كريمة» لتوفير مظلة حماية تأمينية واجتماعية وصحية الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح وكيل المديرية أنّ العام الماضي، شهدت تسليم المديرية، وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقطاع الزراعة في وادي الملاك بأبو حماد، وقطاع المقاولات بقصر ثقافة الزقازيق، ووعد بالاستمرار في العمل الجاد المخلص لخدمة العمالة في جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة.