تفاعل جماهيري كبير مع مبادرة الشباب والرياضة لدعم المنتخب أمام السنغال

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حملة مبادرة «علم في كل بيت»، والتي أطلقتها الوزارة، لدعم وتشجيع المنتخب الوطني المصري قبل مباراة الذهاب المرتقبة أمام السنغال المقرر لها يوم الجمعة المقبل بإستاد القاهرة الدولي ضمن المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم بقطر 2022.

الوزارة ترصد ردود الفعل على المبادرة

ورصدت الوزارة مجموعة من ردود الفعل الإيجابية من قبل الشباب تعليقاً على المبادرة، والذين عبروا فيها عن مؤازرة المنتخب في مباراتيه أمام منتخب السنغال، متمنين للاعبين والجهاز الفني التوفيق وتحقيق الفوز، والتأهل إلى المونديال في إنجاز ينتظره الشعب المصري.

إطلاق هاشتاج للمبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ومن المقرر أن تطلق وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الهاشتاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة دعم وتشجيع المنتخب الوطني في ضوء السعي نحو تكاتف الجماهير حول المنتخب، وحث اللاعبين على بذل أقصى ما في وسعهم من جهد لإدخال السعادة على الجماهير المصرية بالتأهل إلى المونديال.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجه الدعوة إلى الجماهير المصرية ومختلف وسائل الإعلام لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراتي الذهاب والعودة أمام السنغال، وإطلاق الوزارة حملة «علم في كل بيت»، لخلق حالة من الالتفاف الشعبي والمساندة للاعبي المنتخب.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره السنغالي في مباراة الذهاب يوم الجمعة 25 مارس الجاري، في إطار الجولة الأخيرة والفاصلة للتأهل لمونديال كأس العالم 2022 بدولة قطر، على أن تكون مباراة العودة يوم 29 مارس الجاري بالسنغال.

وتقام مباراة الذهاب بإستاد القاهرة الدولي في حضور 60 ألف متفرج، بحسب تصريحات سابقة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بعد الموافقات الأمنية التي حصلت عليها وزارة الشباب والرياضة من الجهات الأمنية لتشجيع المنتخب في هذه المباراة الهامة والحاسمة.