انطلاق النسخة 45 للمعرض الدولي للتجهيزات الفندقية بالبحر الأحمر

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الخامسة والأربعين للمعرض الدولي للتجهيزات الفندقية والمنشآت السياحية «هوتكس»، حيث افتتح المعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا، فيما يشارك في المعرض الذي يستمر على مدار 3 أيام 33 شركة عالمية ومصرية تقدم منتجات صناعية واحتياجات المطابخ والمنتجات الغذائية وكذلك كافة احتياجات الفنادق من الأثاث ومنتجات الرفاهية وصناعة المنسوجات والمشروبات والحلويات والطبخ .

حضور ممثلي الفنادق والسياحة بمختلف مدن محافظة البحر الأحمر

من جانبه، قال جمال عباس، المشرف العام علي المعرض، إن النسخة الخامسة والأربعين تقام وسط حضور ممثلي الفنادق والسياحة بمختلف مدن محافظة البحر الأحمر، فيما سيشهد المعرض هذا العام مسابقات كبرى في صناعة المخبوزات والبارسيتا والأطباق الرئيسية والبستا لشيفات وطهاه فنادق البحر الأحمر برعاية دريم مشرق للأغذية برئاسة يوسف ربيع، فيما تم تشكيل لجنة عليا من 8 من طهاة كبار وشركات الغذاء الكبرى لاختيار الفائزين من الطهاة وسط احتفالية كبرى يوم 22 مارس بحضور رؤساء الفنادق والشركات الكبرى والراعية للمسابقة.

وقال «عباس»، إن المسابقة تستهدف الإبداع والابتكار لدى الطهاة بفنادق البحر الأحمر التي تضم فنادق الغردقة ومرسى علم وسهل حشيش وسفاجا والجونة، وكذلك التأكيد على نظريات الطهي البيئي المستوحاة من بيئة البحر الحمر ومصر، وإمكانية صناعة أطباق مصرية قادرة على المنافسة عالميا وجذب السياحة وكذلك تبادل الخبرات بين كافة الطهاة الأجانب والمصريين العاملين بفنادق البحر الأحمر المصرية والعالمية وتحقيق التناغم والتفاعل بينهم.

جدير بالذكر أن عودة المعارض الفندقية والسياحية الي الغردقة ومن قبل إلى شرم الشيخ والمدن السياحية يشهد انفراجه كبيرة بعد عامين شهدت فيها السياحة المصرية والعالمية تحديات وخسائر بالجملة بعد توقف السياحة والسفر في العالم بسبب جائحة كورونا وتراجع الاقتصاد العالمي.