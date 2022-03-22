حبس متهم بقتل ابنة زوجته في الزاوية الحمراء: «كنت بأدبها ومكنش قصدي أقتلها»

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل ابنة زوجته بعد تعذيبها بمنطقة الزاوية الحمراء 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت النيابة بدفن الفتاة بعد نقلها لمشرحة زينهم وانتداب عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة رسمياً.

بداية البلاغ بواقعة القتل

كانت أجهزة الامن بالقاهرة تمكنت من ضبط المتهم عقب تقنين الاجراءات، إثر تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغاً من أحد المستشفيات دائرة القسم بوصل طفلة تدعى «غادة معروف» 3 سنوات للمستشفى جثة هامدة، وبالكشف تبين وجود إصابات في جسم الطفلة نتيجة تعرضها للتعذيب وبسؤال والدة المجني عليها، قررت أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه دائم التعدي عليها والتعذيب لها بحجة أنه يؤدبها، وبمواجهة المتهم أقر بفعلته معقباً انه كان يؤدبها ولم يقصد قتلها، حسب ما جاء في التحقيقات الأولية.

وتم إخطار النيابة العامة التي كلفت المباحث بسرعة استكمال تحرياتها حيال الحادث وتتابع النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة.

كشف ملابسات العثور على جثمان شاب بنهر النيل

وفي سايق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات العثور على جثمان شاب غارق في نهر النيل بمنطقة الحوامدية، وتبين عدم وجود شبهه جنائية حيال الحادث، كما تبين أنه قام بإلقاء نفسة في النيل نتيجة مرورة بأزمة نفسية دفعتة إلى الإنتحار.

وكان قسم شرطة الحوامدية قد تلقى بلاغاً يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل وبالمعاينة والفحص تبين انها لشاب في العقد الثالث من عمره كما تبين خلوها منأى إصابات ظاهرية.

وتمكنت أجهزة الامن بإنتشال الجثة بمساعدة رجال المسطحات المائية، كما تمكنت من الكشف عن هويته، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بإستعداء أفراد اسرتة الذي اكدوا مرور الشاب بضائقة نفسية دفعتة للإنتحار، وجري نقل الشاب للمشرحة لعرضه على عناصر الأدلة الجنائية لتبين أسباب وفاته وتتابع النيابة العامة سير التحقيقات.