شقيقا المتهم بقتل أخيه بالمنصورة: مكانش في وعيه ونطلب له الرحمة

انهمرت دموع الشقيقين وهما يطلبان الرحمة لأخيهم «إبراهيم» المتهم بقتل شقيقه «ممدوح»، خلال جلسة محاكمته بمحاكمة جنايات المنصورة اليوم، بعدما حضروا ليعلنوا تنازلهم وتصالحهم كأولياء دم، وقال أحدهما: «أنا عاوز الرحمة لأخويا (المتهم) كفاية اللي مات (القتيل) مش يبقوا اثنين، إحنا وعارفين أن القضية مستوفية، وكل ما في الأمر طالبين الرحمة، أخونا سنه صغير ومكانش في وعيه، و‏أصدقاء السوء هما اللي حرضوه على تعاطي المواد المخدرة، وهي اللي وصلته للحاجة دي، وأخونا ممدوح ‏(الضحية) رحمة الله، كان محترم والناس كلها كانت بتحبه».

الشقيقان يطلبان الرحمة لأخيهما

ووقف الأخوان «أحمد والسيد» أمام المحكمة يطلبان الرحمة لأخيهما المتهم «إبراهيم» وقالا: «اللي مات أخونا، واللي في القفص أخونا، وأمنا توفيت من 2011، والقتيل والقاتل أشقاء، وإبراهيم بعد ما بدأ يتعاطى مواد مخدرة، بدأ يقول حاجات مش موجودة، وكنا أحيانا نضربه، والمجني عليه هو اللي كان عايش معاه، وهو اللي بيرعاه، وينصحه، وكان أكثر واحد بيتابعه، وسبق وضربناه لكي لا يمشي مع ‏الناس اللي بيتعاطوا بودرة، فإبراهيم عمره ما كان وحش، وكانت الناس كلها بتحبه».

عرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية

وأصر محامي الدفاع على طلبه بعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، لبيان سلامة قواه العقلية وتحديد مدى ‏مسؤوليته عن ارتكابه للواقعة وقت الحادث‎، ودلل المحامي أن المتهم يتعاطى مواد مخدرة منذ فترة وقبل ارتكاب الحادث قد تسببت في أحداث هلاوس ‏وعدم إدراكه الأفعال قبل ارتكاب الحادث‎.‎

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال، وشعبان شمس في القضية رقم 11234 لسنة 2021 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 2255 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

تقاصيل واقعة قتل عامل لشقيقه

وكان المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام لشمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم «إبراهيم م. م.»، 19 عامًا، عامل ومقيم قرية الحميدية مركز منية النصر محافظة الدقهلية إلى محكمة جنايات المنصورة لأنه في يوم 12/ 11/ 2021 ‎بدائرة مركز منية النصر ‎قتل المجنى عليه شقيقة «ممدوح» عمدًا مع سبق الإصرار و الترصـد بات عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك الغرض العدة سـلاح أبيض «سكين» مستغلًا إقامتهما بذات المسكن، وظل ماكثًا في المسكن، وما أن تحقق له مراده، واستغرق المجني عليه في نومه، حتى دلف لمخدع المجني عليه ودنا منه مشهرًا السلاح الأبيض في حوزته، وسدد له عدة طعنات متوالية استقرت جميعها ببطنه وصدره، تاركًا إياه مضرجًا في دمائه، محدثًا ما حل به من إصابات والموصوفة بتقريـر الصـفة التشريحية الخاص به، التي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، على النحو المبين بالتحقيقات».