«راجعين يا هوى» ثالث أعمال أسامة أنور عكاشة التي تخرج للنور بعد وفاته

بالرغم من مرور نحو 12 عامًا على وفاته، يطل الكاتب والسيناريست أسامة أنور عكاشة، الذي غادر حياتنا يوم 28 مايو عام 2010، من خلال شاشة التلفزيون في موسم مسلسلات رمضان 2022، عن طريق مسلسل راجعين يا هوى، المقرر عرضه على شاشة قنوات cbc، وdmc، ومنصة watch it الإلكترونية.

أسامة أنور عكاشة أحد ملوك الدراما في رمضان

يعد أسامة أنور عكاشة، أحد ملوك التأليف في عالم الدراما، والتي كانت تزين شهر رمضان من كل عام، أبرزها «ليالي الحلمية، أنا وإنت وبابا في المشمش، زيزينيا، المصراوية، أميرة في عابدين، امرأة من زمن الحب، لما التعلب فات، ومازال النيل يجري، ضمير أبلة حكمت، الراية البيضا، عصفور النار، رحلة أبو العلا البشري، الشهد والدموع، وقال البحر، وأدرك شهريار الصباح».

ويعد «راجعين يا هوى»، العمل الفني الثالث لـ «عكاشة» يتم الإفراج عنه بعد وفاته، حيث سبقه أعمال أخرى، تستعرضها «الوطن» من خلال السطور التالية:

راجعين يا هوى

يقوم الفنان خالد النبوي، ببطولة مسلسل راجعين يا هوى، تأليف أسامة أنور عكاشة، السيناريو والحوار لـ محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، بطولة نور، هنا شيحة، وفاء عامر، أحمد بدير، أنوشكا، سلمى أبوضيف.

وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية رومانسية، حول بليغ أبوالهنا، رجل أعمال يقرر العودة إلى مصر بعد الخسارة التي تعرض لها في مشاريعه وتراكمت عليه الديون، ليجد نفسه في مأزق أمام أبناء عمومته بسبب الميراث، فضلًا عن وقوعه في غرام جديد في الوقت الذي يتجدد فيه حبه لابنة عمه ومحاولاتها للعودة إليه.

موجة حارة

عام 2013 بعد وفاة «عكاشة» تم عرض مسلسل موجة حارة، سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج محمد ياسين، بطولة معالي زايد، إياد نصار، سيد رجب، بيومي فؤاد، دينا الشربيني، درة، خالد سليم، هالة فاخر، رانيا يوسف، صبا مبارك.

الباب الأخضر

يترقب الجمهور عرض فيلم الباب الأخضر، والذي بدأ تصويره في شهر أغسطس الماضي، وهو من أعمال «عكاشة» التي كتب السيناريو والحوار لها في ثمانينيات القرن الماضي، وتم الاستعانة بها جددًا، من إخراج رؤوف عبدالعزيز، بطولة إياد نصار، خالد الصاوي، محمود عبدالمغني، سهر الصايغ، عابد عناني.